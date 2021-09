Mittwoch, 29 September 2021 | 39.272

Die Menschenrechte ... der Service der Bundeswehr

die Bundeswehr vermasselt ihren Einsatz in Afghanistan ...

will aber weiter 'Deutschland dienen' ... (???) ...



und Annegret Kramp-Karrenbauer beweist daß sie möglicherweise alles kann ...

bloß nicht Deutschland am Hindukusch verteidigen ...



will aber weiter die Bundesministerin der Verteidigung bleiben ...

egal wie nach der Wahl die Regierung aussehen wird ...



es liegt irgend wie in der Natur der Sache ...

wenn die Mächtigen irgend wie alle an der Macht sind ...



gibt es natürlich niemanden ...

der dann mal ein Machtwort spricht ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutzschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Handel und Wandel ... Wende und Ende ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen