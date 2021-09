Dienstag, 28 September 2021 | 39.271

Die Menschenrechte und ... der Brei ...

jeder Koch weiß ... wenn ein bestimmtes 'Gericht' auf der Speisekarte steht ...

und er das kochen will ...



braucht er ein entsprechendes Rezept ...

hinsichtlich der Zutaten und der Zubereitung ...



auf der Speisekarte des Restaurants Bundesrepublik Deutschland ...

also unserer Verfassung ...



steht zum Beispiel das 'Gericht' Demokratie ...

und nun müßte bestimmungsgemäß das Bundesverfassungsgericht tätig werden ...



und mal (er)klären ...

was ist denn Demokratie und wie macht man das (???) ...



dagegen sträubt sich aber das Bundesverfassungsgericht ...

wie der Teufel gegen das Weihwasser ...



was gleichzeitig erklärt ... warum des Teufels Großmutter ... also diese Frau Merkel ...

natürlich auch an alles Mögliche denkt ... bloß nicht an Demokratie ...



so ähnlich ist das auch mit dem Christentum ... das ebenfalls mit der Bibel ...

hinreichend Zutaten und Zubereitung für das Gericht des Glaubens bietet ...



aber ... der Papst ... geschweige die evangelischen Kirchenfürsten ...

denken genau so wenig wie das Bundesverfassungsgericht an ihre Aufgaben und Vorgaben ...



jeder macht was er will ... nicht zuletzt eben auch der Papst ... der offizielle Stellvertreter ...

und läßt den Lieben Gott einen Guten Mann sein ...



es wird also definitiv gar kein Brei gekocht ...

davon daß viele Köche den Brei verderben würden sind wir also weit entfernt ...



und die Frage ... wer hier Koch ist ... und wer Kellner ... stellt sich auch nicht ...

unter Umständen geht es gerade darum ... das zu vermeiden ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Tema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Männer und ... naja ...







