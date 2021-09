Sonntag, 26 September 2021 | 38.269

Die Menschenrechte und ... die Kriminalität ...

wir wissen schon ... unsere so genannte 'Regierung' kämpft ...

nach dem Prinzip ... wer nicht kämpft hat schon verloren ...



was völlig dahin steht ... ist die Frage ... mit wem kämpft sie eigentlich ...

geschweige für was oder gar für wen ...



im Grunde genommen sind das alles nur selbst ernannte Krieger ...

die nicht gerade gegen ein Phantom ... aber gegen selbst herbei gezogene Gegner kämpfen ...



da werden zum Beispiel von der einen Seite ... also Frau Merkel und Konsorten ...

diejenigen die sich mit der voranschreitenden Digitalisierung beschäftigen ...



zu Cyber-kriminellen erklärt ...

obwohl das Musterbeispiel des Kriminellen objektiv die Polit-kriminellen dastehen ...



das heißt ... der so genannte Kampf der politischen Akteure und gar Aktivisten ...

entspricht dem zwischen den verschiedenen Mafia-Organisationen ...



wie auch immer man die Sache dreht und wendet ...

das Volk ist immer der Dumme und wird nach allen Regeln der Kunst mißhandelt und mißbraucht ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger und ... Welten Bürger ...

das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt Luftfahrt Raumfahrt ...







