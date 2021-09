Freitag, 24 September 2021 | 38.267

Die Menschenrechte und ... die Schwerkraft

bekanntlich ist nichts sicher … und nicht einmal das ist sicher …

man denke nur mal an die Sicherheit Israels oder gar an die deutsche Staatsraison …



trotzdem ist es besser ...man vertraut auf bestimmte Erkenntnisse bzw Naturgesetze ...

wie zum Beispiel die Schwerkraft …



sonst kann einem was schwer auf die Füße fallen … im wahrsten Sinne des Wortes ...

mit naturgemäß unabsehbaren Auswirkungen und weiteren Folgen ...



das mit der Schwerkraft ist ja noch vergleichsweise einfach zu begreifen …

wenn nicht zu verstehen …



bei anderen Beispielken … die offensichtlich auch Naturgesetz sind …

ist das dagegen nicht so einfach …



wie zum Beispiel die Erkenntnis …

daß ‘der Mensch’ … genauer gesagt seit Menschengedenken alle ‘die Menschen’ ...



aus dem Geschehen … genauer gesagt aus der Geschichte … nicht nur nichts lernen …

sondern im Gegenteil das Wissen nutzen … um alles immer noch schlimmer zu machen !!!



ein Musterbeispiel für dieses Nichts-Lernen ist der Holocaust …

das Wesen des Holocaust erschöpft sich im Allem-Gedenken ...



und der Spruch … ‘die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsraison’ …

ist praktzisch der Gipfel / die Spitze an Perversität im Umgang mit diesem Geschehen …



was hat die Sicherheit des heutigen Israels .zu tun …

mit dem Handeln und Verhalten der damaligen Handelnden bzw gar Verantwortlichen ???



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Krankenkasse ...







