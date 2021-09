Donnerstag, 23 September 2021 | 38.266

Die Menschenrechte ... der Springinsfeld m/w/d

wenn man vorwärts kommen will ... muß man immer zwei Schritte machen ...

und zwar einen nach dem anderen ... das ist gewissermaßen Naturgesetz ...



Tatsache ist ... wir kommen einfach nicht voran ...

weder in Deutschland noch in der Europäischen Union geschweige in der Welt ...



das könnte daran liegen ... daß die Frau Staats-Chefin dieses Prinzip nicht begriffen hat ...



also dieses einen Schritt nach dem anderen machen ...

und das immer wieder ... ständig ... permanent ... kontinuierlich ...



beide Schritte gleichzeitig machen geht nunmal nicht ...

das wäre zumindest kein Gehen mehr ... sondern ein aliud ... also etwas ganz anderes ...



in diesem Sinne sind die beiden Beine der Wirtschaft zum Beispiel Ökonimie und Ökologie ...

das heißt etwa ...



wenn man einen Schritt in Sachen Ökonomie getan hat ...

muß man als nächsten einen Schritt in Sachen Ökologie machen ...



um Ausgleich und Balance aufrecht zu erhalten oder wieder herzustellen ...

und den neuen Standpunkt zu festigen und zu sichern ...



aber ... wie gesagt ... die Frau Staats-Chefin bewegt sich nicht ... sondern bleibt stehen ...

sinniert über Fragen der Herausforderungen in Vergangenheit / Gegenwart / Zukunft ...



und spricht von einem 'Spannungsfeld' (???) von Ökonomie und Ökologie ...

also dem Spannungsfeld zwischen dem ersten und dem zweiten Schritt (???) ...



auch ein Magnet ... der irgend wo in der Schublade liegt ...

zieht natürlich alles an ... was irgend wie in seine Nähe kommt ...



und es sind eben diese Leute ...

die sich im Spannungsfeld der Angela Merkel eingerichtet haben und sich da wohlfühlen ...



die dann irgend wann sagen ... das ist ja ne gaaanz tolle Politik die diese Frau macht ...

und sie mit Preisen / Titeln / Moneten etc überhäufen ...



