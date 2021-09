Dienstag, 21 September 2021 | 38.264

Die Menschenrechte und ... Menschentreffen

wenn ein Meeting stattfindet ... obwohl die Leute sich gar nicht wirklich (!) treffen ...

nennt man das ein virtuelles (!) Meeting ... virtual reality ...



so ungefähr ist das auch ... wenn Frau Merkel eine Regierungserklärung abgibt ...

das heißt ... sie erklärt etwas ... obwohl sie gar nicht regiert ...



deshalb haben diese so genannten Regierungs-erklärungen immer einen Zusatz ...

zum Beispiel Regierungserklärung 'zur Lage' ... zum Beispiel' in Afghanistan' ...



Frau Merkel erklärt damit eben auch nicht ihre Regierung ...

sondern ihre 'Politik' ... wie sie das nennt ...



und das Tollste ist dann ... wenn ihr Sprecher ... also der Regierungssprecher ...

genau diese ihre 'Politik' erklärt ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Männer und ... naja ...







