Montag, 20 September 2021

Die Menschenrechte und ... der Fortschritt ...

die Strategen des Fortschritts behaupten ... die Künstliche Intelligenz sei nötig ...

damit wir unser Gehirn ... also die natürliche Intelligenz ... 'besser' nutzen könnten ...



die Frage ist also ... was heißt 'besser' ... ???

zum Beispiel qualitativ oder quantitativ ... ???



die verantwortlichen Strategen machen doch schon genug Unsinn !!!

wenn das zur Spirale nach oben wird ... bzw zur nach oben offenen Richterskala ...



kommen wir vielleicht höher ... bis der Sauerstoff ausgeht und das Bewußtsein aussetzt ...

aber nicht weiter !!!



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ...

ihre Rats Europäischen Nachbarn ...



das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ...

Politik / Verwaltung / Rechtsprechung / Religion / Wissenschaft = Tod ...







