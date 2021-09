Samstag, 18 September 2021 | 37.261

Die Menschenrechte und ... das Trauma ...

die Soldaten ... die Afghanistan über-lebt haben ...

sind für ihr Leben lang traumatisiert ...



die Menschen ... die die DDR über-lebt haben ... sind ...

anders als diejenigen die das Dritte Reich über-lebt haben ... für ihr Leben-lang traumatisiert ...



und all diese 17 Millionen DDR-Tramatisierten ...

hat die so genannte Wiedervereinigung in die noch halbwegs intakte BRD gespült ...



allen voran oder rechts wenn man so will eine gewisse Angela Merkel ...

bis zu am Ende hinten den Linken ...



wo sie sich vermischen wie wenn sich zwei Flüssigkeiten vermischen ...

und zwar eben nicht zu einem noch halbwegs wohlschmeckenden Cocktail ...



oder sonst wenigstens nützlichen Getränk oder fließenden Stoff ...

um nicht zu sagen Impfstoff ... zu einem regelrechten Giftbecher ...



erst DDR ... dann BRD ...

und Frau Merkel ist drauf und dran .. die ganze Welt zu vergiften !!!



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Unions Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

Dalailamaisten / Hinduisten / Shintoisten .und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ...

Bildung Erziehung Information ... Merkel Presse Terror ...







