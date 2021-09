Dienstag, 14 September 2021 | 37.257

Die Menschenrechte und ... die Pandemie ...

das ist wie unter anderem zum Beispiel beim Brexit …

es geht hier nur um die Kriminelle Intelligenz und Energie der Bundeskanzlerin ...



Frau Merkel kann bereits erkennbar einen Normalzustand nicht managen …

wodurch absehbar Probleme eintreten ...



die Warnungen davor und entsprechende Abhilfe schlägt sie in den Wind …

selbst dann … wenn dann die Proble tatsächlich eintreten … aber Abhilfe immer noch möglich wäre



dann dreht sie alles durch die Mühlen ihres Unverständnisses und wirft alles durcheinander …

und behauptet … so könnte sie das jetzt managen …



was natürlich nochmals noch hirnverbrannter ist …

als alles bisher Dagewesene...



auf Corona bezogen heißt das … jetzt werden alle geimpft …

weil das angeblich der einzige Weg sei … die Lage unter Kontrolle zu bringen …



und weil sich die Lage natürlich nicht bessert … muß alle halbe Jahre nachgeimpft werden …

wodurch sich die Lage irgend wann tatsächlich bessert … aber nicht wirklich unter Kontrolle kommt



und die ganzen Verschwörungstheoretiker warnen nach wie vor …

da würde den Leuten was eingeimpft oder gar eingepflanzt …



dabei ist das alles wie beim Zaubertrick …

das heißt wenn der Zauber sichtbar wird … ist der Trick doch längst passiert …



das heißt … der Trick ist … daß jetzt geimpft wird …

der vermeintliche Zauber ist … daß die Lage sich scheinbar irgend wann bessert …



und dann geht die Rolle rückwärts … das heißt …

es wird gesagt … jetzt können wir die Maßnahmen wieder lockern …



zuerst bei denen … die zuletzt als die am meisten Gefährdeten galten … also die Alten …

und wenn die nicht mehr geimpft werden … sterben die alle weg …



was dann so erklärt wird … daß die altersbedingt ganz normal gestorben sind …

und das mit Corona gar nicht mehr zu tun hätte ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Männer und ... naja ...







