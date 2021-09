Montag, 13 September 2021 | 37.256

Die Menschenrechte und ... ALDI

ALDI wirbt mit dem Spruch ...

Meinungsfreiheit ist unbezahlbar ... Qualität nicht ...



das ist zwar richtig ...

ist aber genau das Problem ...



Meinungsfreiheit ist unbezahlbar ...

und deshalb bezahlt eben auch niemand was dafür ...



insbesondere nicht diejenigen ... die sie für ihre Zwecke und Ziele mißbrauchen ...

und damit ihr Geschäftsmodell betreiben bzw ihr Geld verdienen ...



Qualität dagegen ist praktisch uneingeschränkt bezahlbar ...

vor allem für diejenigen ... die mit dem Geld der Armen unermeßlich reich werden ...



und es völlig ungeniert hinnehmen ...

daß andere sich nicht mal die primitivsten Lebensmittel leisten können ...



die in Mülltonnen nach Lebensmittelresten suchen ...

und in stehengebliebenen Kaffeebechern etc das aufgefangene Regenwasser trinken ...



deren Schicksal offensichtlich niemanden interessiert ...

geschweige ihre Meinung ...



ebenso wenig wie das Schicksal der Menschen ... Soldaten ... Bürger ...

die in Afghanistan Freiheit / ihre Gesundheit / ihr Leben verloren haben ...



und ebenso wenig wie daß wir das alles einer völlig idiotischen Bundeskanzlerin

zu verdanken haben ...



bzw den Tätern und Mittätern ...

die um diesen Pol herum ihr eigenes Unwesen einrichten und ausüben ... starten und betreiben ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats-Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ... Politische Faulheit und Tod ...







