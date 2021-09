Sonntag, 12 September 2021 | 36.255

Die Menschenrechte und ... die Türken vor Wien ...

aber nicht mehr lange ...

da sind sie mitten unter uns ... in Hamburg / München / Köln / Berlin ...



zunächst aber ... ein letztes Aufbäumen ... die Schlacht am Kahlenberg ...

unter der Führung des polnischen Königs Johann IIISobieski ...



dem es gelang ... mit seinen Truppen die türkische Belagerung zu durchbrechen ...

und die Türken in die Flucht zuu schlagen ...



dafür müßte man den Polen heute noch dankbar sein ...

auch wenn es der türlischen Expansionspolitik nicht wirklich abgeholfen hat ...



inzwischen haben die Türken hier nicht nur ihre Zelte aufgeschlagen ...

sondern feste Moscheen gebaut ...



aus denen sie kaum je wieder zu vertreiben sein werden ...

im Gegenteil ...



die moderne türkische Politik mutet an wie eine Variante der ehemals österreichischen ...

'bella gerant alii tu felix Austria nube' ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger und ... Welten Bürger ...

das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt Luftfahrt Raumfahrt ...







