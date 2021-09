Freitag, 10 September 2021 | 36.253

Die Menschenrechte und ... der Bundespräsident

Frank-Walter Steinmeier ... also der Bundespräsident ...

hält mit einer gewissen Vorliebe lange Ansprachen und große Reden ...



zum Beispiel über Haß und Gewalt als (angebliche) Gefahren für die Demokratie ...

aus Anlaß und zur Erinnerung an Ereignisse ...



aus vordemokratischen wenn nicht vorsintflutlichen Zeiten ...

aber als Beweis dafür ...



daß man am besten reden kann über Dinge von denen man eigentlich gar nichts weiß ...

die man nicht begreift geschweige verstehe ...



bei diesem Geschwafel wird vor allem peinlichst jeder aktuelle geschweige persönliche Bezug vermieden

insbesondere zu Ursachen und Verantwortung ...



vor allem aber die Frage ... welche Demokratie denn ??? ...

diese Diktatur die wir seit langem hier haben ...



gehört doch nicht nur gefährdet ... sondern unverzüglich abgeschafft ...

das widerspricht aber der Gedanken und Besitzstandswahrung eben dieses Herrn Steinmeier ...



und genau das ist das Problem aller (!!!) dieser so genannten Staatsorgane ...

bloß nichts verändern ... selbst wenn Land und Leute dabei draufgehen ...





*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti -Semisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Pandemie und Travestie ...







