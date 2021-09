Donnerstag, 09 September 2021 | 36.252

Die Menschenrechte und ... die Klima-Vorsorge (?)

zu den Dingen ... die mit normalem Verstand ebenso unfaßbar wie un-faßbar sind ...

gehört ... daß sich die aktuelle so genannte Politik dauernd mit dem Thema Klimavorsorge beschäftigt ...



und hier wiederum mit 'Forschungsprojekten' zum 'Themenfeld' (?) Klima-Vorsorge (!) ...

also so etwas wie die Theorie von einer Theorie ...



das ist wahrscheinlich wie mit der Sexualität ...

wir wissen inzwischen ... daß es nicht nur hetero und homo gibt ...



sondern mindestens 13+ unterschiedliche Arten von Sexualität ...

und so ähnlich muß das auch mit dem Verstand sein ...



die Welkt ist ohne jeden Zweifel am Zusammenbrechen ...

und die Trümmer fliegen uns bereits ständig um die Ohren ...



genauer gesagt die Wassermassen ... die uns überfluten

wie weiland die Sintflut ...



aber Frau Merkel ... noch dazu eine Physikerin ...

spricht dauernd von der Vorsorge gegen Folgen die praktisch bereits hinter uns liegen ...



*



das Politische Konzert ...

der ratlose Unions Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Migration und Migrantifa und Migrantalina ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen