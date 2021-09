Mittwoch, 08 September 2021 | 36.251

Die Menschenrechte und ... die Klimarettung ...

die Frau Kanzlerin erörtert und tauscht sich aus ...

Fluthilfe ... Fluchthilfe ... und nichts kommt bei raus ...



das wird also so ähnlich verlaufen ...

wie die Taliban über Afghanistan hereingebrochen sind ...



Jahrzehntelang umkämpft und dann ... praktisch über Nacht ... nicht nur alles kaputt und verloren ...

sondern das was ganz geblieben ist ... wird den Taliban als Geschenk auf dem Silbertablett überreicht ...



statt absehbare und vermeidbare Katastrophen zu verhindern ...

gibt Frau Merkel Ratschläge ... wie wir uns anpassen und damit leben sollen ...



obwohl sich praktisch alles wie bei Corona ...

ständig weiter verändert und verschlimmert ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Handel und Wandel ... 'Gemeinsam' und Stillstand ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen