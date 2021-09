Dienstag, 07 September 2021 | 36.250

Die Menschenrechte und ... das Weltklima

dauernd wird dem Volk vorgegaukelt ... es gäbe noch eine Rettung fürs Klima ...

erst eine vorletzte ... dann eine letzte und schließlich eine allerletzte ...



dabei bricht das alles zusehends über uns herein ...

wie das Hochwasser in Nordrhein-Westfalen oder die Taliban in Kabul ...



von Corona ganz zu schweigen ... und all den anderen Übeln ...

denen das Volk hilflos ausgeliefert ist und sich ständig neu arrangieren muß ...



das werden dem Volk Verschwörungstheorien angedichtet ...

in Wahrheit sind es die Politischen Akteure ...



die verzweifelt versuchen ...

sich zu einer Durchhaltegesellschaft zu verschwören ...



und ihre kriminelles Spiel hinter verschlossenen Türen betreiben ...

wie zum Beispiel die einem so genannten Weltklimagipfel ...



um so lange es irgend geht zu vertuschen ...

daß im Grunde genommen niemand ein Interesse an der Rettung des Klimas hat ...



das ist wie mit dem Bundesverfassungsgericht und den anderen Staatsorganen ...

von denen auch niemand ein Interesse hat an verfassungsmäßigen Staat bzw Ordnung ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Männer und ... naja ...







