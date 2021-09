Sonntag, 05 September 2021 | 35.248

Die Menschenrechte ... das Hochwasser ...

wie für Geisteskranke typisch ...

arbeitet die Frau Kanzlerin ebenso hartnäckig wie erfolglos daran ...



praktisch seit sie die so genannte Verantwortung 'übernommen' hat ...

obwohl von Anfang an klar war daß sie sie nicht 'tragen' kann ...



aber sowas interessiert ja niemanden ...

und das Bundesverfassungsgericht am allerwenigsten ...



wie so genannte Hochwasserkatastrophen vermieden werden können ...

zum Beispiel ... und nur eins von vielen ...



wie gesagt ... wie für Geisteskranke typisch ...

nicht nur das Volk sondern auch das Hochwasser zu 'beherrschen' ...



nun ist das Volk von Natur aus schon schwach ...

und erst recht wenn es systematisch verblödet wird ...



Hochwasser ist dagegen von Natur aus eine objektiv nicht zu bändigende Natur-Gewalt (!!!) ...

die sich objektiv weder verblöden geschweige denn beherrschen läßt ...



Sicherheit gibt es also nur ... wenn der Mensch sich zurück zieht ...

auf Flächen wo er eben voraussehbar sicher ist ... nicht umgekehrt ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Europa ...



Deutsche Bürger und ... Welten Bürger ...

das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt Luftfahrt Raumfahrt ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen