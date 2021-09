Samstag, 04 September 2021 | 35.247

Die Menschenrechte und ... das Bundesverfassungsgericht ...

das Bundesverfassungsgericht ...

genauer gesagt ... alle (!) Verfassungsgerichte der Länder und Staaten ...



treffen zwar fast jeden Tag irgendwelche so genannten 'Entscheidungen' ...

was alles verfassungsgemäß sein soll ... oder auch nicht ... manchmal ...



es gibt aber bisher keine einzige die Verfassung selbst betreffende ...

also verfassungs-relevante Entscheidung ...



also ... auf Deutschland bezogen ... was ist denn nun eigentlich ein demokratischer Staat ...

was ist ein sozialer Staat ... im Unterschied zu einem Sozialstaat ...



was ist denn eigentlich ein Rechtsstaat ...

im Unterschied zu einem Staat ... in dem das Recht 'herrscht# ... geschweige Gerechtigkeit ...



was ist denn nun eigentlich Gleichberechtigung der Frau(en) ...

im Unterschied zur Gleichberechtigung von Mann und Frau ...



was ist denn nun eigentlich verfassungsgemäße Politik ...

im Unterschied zur Diktatur ... beispielsweise Angela Merkels ...



was ist denn nun eigentlich verfassungsmäßiger oder verfassungsgemäßer Widerstand ...

und wie muß zumindest das Bundesverfassungsgericht darauf reagieren ...



was ist denn nun eigentlich die verfassungsgemäß vorgesehene Abhilfe ...

und wie muß

zumindest das Bundesverfassungsgericht diesbezüglich agieren ...



nirgendwo auch nur eine Andeutung von Überlegung geschweige 'Entscheidung ...

nur hartnäckige und entsprechend nachhaltige Ignoranz und Arroganz ...



*



Die Politische Ausstellung ...

'Positions' ... The Berlin Art Fair ...



Positionen gibt es bekanntlich viele ... nicht nur politische oder die von den Sternen ...

sondern zum Beispiel auch künstlerische ...



einen Überblick gibt die Berlin Art Fair im Flughafen Tempelhof Hangar 5-6 ...

Donnerstag 09 bis Sonntag 12 September 2021 ...



12101 Tempelhofer Damm 45 / Columbiadamm ... U6 Paradestraße ...

www.positions.de



*



das Afrika Nachbarschaftliche Unions Europa ...

jenseits des Mittelmeers ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

Dalailamaisten / Hinduisten / Shintoisten ... und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ...

Bildung und Erziehung ... Nicht-Bildung und Verwahrlosung Verblödung ...







