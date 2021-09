Freitag, 03 September 2021 | 35.246

Die Menschenrechte und ... unsere Nationalhymne ...

Schlagzeilen ... 'Energierevolution ... die neue Energiewelt' ...

Strom ortsnah und zeitnah produzieren und verbrauchen ...



da wird immer so getan ... als sei die Technik das Problem ...

und dann wird wie besessen daran gearbeitet ...



die Technik zu verbessern ...

genauer gesagt ... die Technik intelligenter zu machen ...



in dem Glauben / in der Vorgabe ...

man könnte Arbeit und Leben der Menschen dadurch 'humaner' machen ...



das Problem ist aber doch gerade umgekehrt ...

je mehr an der technischen Intelligenz gearbeitet wird ... bzw der artificial intelligence ...



desto weniger wird an der menschlichen / an der humanen Intelligenz gearbeitet ...

und das ist nunmal die Weiche zum falschen Gleis ... der Weg ins Abseits ... ins Aus ...



in die Hölle ... wo der Teufel sich amusiert und lacht ...

also ich meine Angela Merkel ...



*



bin mal gespannt ... wann jemand auf die Idee kommt ...

daß wir eigentlich auch ne neue Nationalhymne brauchen ...



weil die derzeitige ... die die Zusammengehörigkeit unserer Nation symbolisieren soll ...

ja nicht mehr so ganz zur Political Correctness paßt ...



'Einigkeit und Recht und Freiheit' ...

stehen dank Bundesverfassungsgericht zur Disposition ...



'brüderlich' ... paßt nicht zu LGBTQIA+PiPiPaPo und so ...

und 'mit Hand' geht angesichts der Kontaktbeschränkungen auch nicht mehr ...



'Vaterland' ... wo bleibt da das Mutterland ...

geschweige 'Mutti's Land ... ???



mit ihrem Spruch ... 'wenn ich mich dafür entschuldigen muß ...

daß ich hier ein paar Flüchtlinge reinlaß ... dann ist das nicht mein Land' ...



naja ... und 'blüh im Glanze Deines Glückes' ...

da hat sich auch schon mal jemand dran verbrüht ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentrel Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten und sonstieg Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ...Gesundheit und Pflege ... Alzheimer und Nichts-Merkeln







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen