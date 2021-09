Donnerstag, 02 September 2021 | 35.245

Die Menschenrechte und ... Blödheit ... früher und heute

Angela Merkel ist ein Musterbeispiel für ‘dumm geboren und nichts dazugelernt’ …

außer einer gewissen kriminellen Veranlagung / Energie / Intelligenz …



entfalten / entwickeln / entarten (mutieren) …

das ist so ähnlich wie genesen / impfen / testen ...



mein Gott … ist diese Frau blöd … auch wenn das Schlimmste daran ist ...

daß alles was die sich ausdenkt in ihrem Lockenkopf …



durch die Mühle bzw den Fleischwolf des gewaltengeteilten Systems gedreht wird ...

der Fleisch-wolf … das Sinnbild des homo homini lupus ...



der Mensch selbst ist der Wolf unter den Menschen …

da werden Weiber zu Hyänen … auch so’ne Art Wolf ...



*



Schlagzeilen ... 'lets Go Beyond Zero ...

auf dem Weg in die (Klima)Neutralität' ...



man könnte denken ... ja gibts denn sowas ... in letzter Konsequenz würde das heißen ...

der Mensch geht noch hinter seine Geburt zurück ... oder technisch gesehen hinter den Urknall ...



aber menschlich gesehen wäre es schon denkbar ...

daß der Mensch mehr Rohstoffe schafft als er verbraucht ...



und insoweit das Weltall bzw wenigstens diesen unseren Planeten ... unsere Erde

ein Loch im Stoff also nicht nur stopft ... sondern regelrecht regeneriert ...



und insoweit auch materiell zum Schöpfer wird ...

es wäre durchaus denkbar ... daß Gott dann irgend wann doch mal um die Ecke schaut ...



und sagt ... na endlich habt Ihrs begriffen ...

weiter so ... dann kommt Ihr auch noch hinter die anderen Geheimnisse meiner Schöpfung ...



eine Unternehmensvision ... die Freiheit sich zu bewegen ... die Sicherheit nachhaltig zu Handeln

www.toyota.de/beyond-zero ...



*



zu Kaisers Zeiten ... hieß es immer ...

wo nichts ist hat auch der Kaiser sein Recht verloren ...



heutzutage heißt das ...

wo das Bundesverfassungsgericht keine Ahnung hat ... wovon es eigentlich redet ...



hat das Volk sein Recht verloren ...

seine Demokratie ... seine Einheit ... seine Freiheit ... die Gerechtigkeit ...



*



das Politische Konzert ...

der ratlose Unions Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten und sonstige Anti-Chrsiten ...

das Po-litische Thema ... Migration / Migrantifa / Migrantalia ...







