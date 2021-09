Mittwoch, 01 September 2021 | 35.244

Die Menschenrechte und ... der Kleine Unterschied

Schlagzeilen ... 'Erd-Gas durch Grün(es) Gas ersetzen' ...

also das Gas 'in' der Erde durch das Gas 'auf' der Erde ... bzw also Gras ...



das wäre ja der am schnellsten nachwachsende Rohstoff ...

und es gibt ja auch schon Verpackungen aus Gras ... ist ja immerhin schon mal ein Anfang ...



*



Frauen und Männer unterscheiden sich nicht nur äußerlich ...

sondern auch innerlich ... technisch ... funktional ... gesundheitlich ... und überhaupt



darauf weist die Krankenkasse der Deutschen Bahn hin ...

und bietet in ihrem Digitalforum entsprechende Vorträge an ...



inclusive life-chats ... damit auch wirklich keine Fragen offen bleiben ...

auch wenn Corona den Vorhang noch so zu macht ...



www.bahn-bkk.de/digitalforum-db ...

www.bahn.devk.de/extratakt ...



*



Das Politische Buch ...



Annabelle Mandeng ... Umwege sind auch Wege ...

Vom Schwarzsein und anderen Abenteuern ...



von Erfolgn und Rückschlägen ... Unfällen und Diskriminierungen ...

von Frauen und Moderatorinnen ... von Geschichten und Geschichte ...



*



das Gerichtshöfische Europa ...

vom institutionalisierten Unrecht ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Handel und Wandel ... Nicht Handeln und Unterlassene Hilfeleistung ...







