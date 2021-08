Dienstag, 31 August 2021 | 35.243

Die Menschenrechte und ... Angela Merkel ...

Schlagzeilen ... 'Ungewisser Herbst' ...

die Infektionszahlen steigen ... es könnte ungemütlich werden ...'



aber natürlich nur fürs leidende und ertragende Volk ...

nicht für die Spaß-habenden 'die Verantwortung-tragenden' Akteure ...



auch der Teufel alias Angela Merkel sitzt ja in der Hölle ...

aber er leidet eben nicht darunter ... sondern hat seinen ganz speziellen Spaß damit ...



*



laut Verrfassung ist die Bundesrepublik Deutschland ein demokratischer Staat ...

das heißt ... daß das Volk herrscht ...



das Volk ... das aus rund 80 Millionen Bürgern besteht ...

die alle einigermaßen gleich-stark sind ... man müßte eigentlich eher sagen 'gleich schwach' ...



und vor allem gleich-berechtigt sind ...

und entsprechend auch gleich behandelt werden müssen ...



aber es gibt dann doch so'n paar Halbstarke ...

die unter sich dann den Ganz-Starken auslosen (m/w/d) ...



und der sagt dann ... laut Drehbuch ...

'ich bin vom Volk gewählt und deshalb herrsche ICH jetzt hier ...



was letztlich dazu führt ... daß das Volk also nicht nur nicht herrscht ...

sondern sich nicht mal drauf verlassen kann ... daß wenigstens die Bahn fährt ...



*



gemeinhin gilt ...

wer kämpft kann verlieren ... wer nicht kämpft hat schon verloren ...



auf Frau Merkel übertragen heißt das ...

praktisch kann ... wer Politik 'macht' ... eigentlich nur verlieren ...



wer nicht halbwegs sinnvoll professionell und vor allem verfassungsgemäß Politik 'macht' ...

hat schon verloren ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Männer und ... naja ...







