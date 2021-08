Montag, 30 August 2021 | 35.242

Die Menschenrechte und ... die Politischen Profiteure

Schlagzeilen ... zum Beispiel ...

Zukunft Deutschlands ... Scholz packt das an ...



das sagen die ... die davon profitieren wollen ... daß Olaf Scholz Kanzler wird ...

die zum Beispiel Abgeordnete werden wollen ... oder gar Minister ... oder sonstwas ... Hauptsache 'werden' ...



mit Anpacken allein ist es aber nunmal nicht Getan ... es muß wirklich (!) etwas getan werden ...

bzw in der Sprache unserer Verfassung ... 'bestimmt und die Verantwortung dafür getragen werden !!!



es reicht eben nicht ... Wählerstimmen mit dem Spruch zu fangen ...'Soziale Politik für Dich' ...

sondern es muß dieser verfassungsmäßige 'Soziale Staat hergestellt werden ... für Alle !!!



das ist also auch nichts Anderes geschweige Besseres ...

als Frau Merkels Spruch ... 'das müssen wir gemeinsam machen' ...



*



so geht das in der Diktatur …

Bürger die immerhin noch (mit)denken (können) …



und noch nicht mehr oder weniger totgespritzt sind …

geistig … seelisch … oder gar körperlich …



werden vom ‘Staat’ …

bzw also denjenigen die ihn für sich okkupiert haben !!!



als so genannte Querdenker oder auch Queerdenker diffamiert ...

die dieser ‘Staat’ mit allen verfügbaren Polizei-etc-Kräften unbedingt bekämpfen muß …



so als wären sie die Taliban …

und wir wären in Afghanistan ...



das ist mit dem Begriff ‘verkehrte Welt’ nicht mehr zu erfassen …

das ist schlicht und einfach idiotisch ...



ungefähr genau so idiotisch wie in Afghanistan erst Brunnen und Straßen etc bauen ...

unter schier unbeschreiblichen Kosten und Opfern ...



und sie dann den Taliban überlassen bzw zu schenken ...

die sich dafür auch prompt mit Holocaust-artigem Gemetzel bedanken ...



gleichzeitig werden bei uns die Straßen zurückgebaut / verrammelt / gesperrt / beseitigt ...

so daß selbst für Polizei / Notarzt / Feuerwehr etc kein Durchkommen mehr ist ...



man müßte also eigentlich sagen ...

wo Frau Merkel aufhört ... denken die Querdenker nicht nur quer sondern auch weiter ...



das ist so ähnlich wie bei Merkels Europäischer Union ... Erweiterung und Vertiefung ...

und überhaupt ... wo bleibt 'das müssen wir gemeinsam machen' ???



*



jetzt überschlagen sich wieder alle ... die von der Merkel'schen Politik profitiert haben ...

und loben diese beispiellos geisteskranke Musterkriminelle in den Himmel ...



sie hat immer nur ihr ganz persönliches Spiel getrieben ...

vor lauter Spaß an der Freud ...



und im Brustton ihrer Selbstüberheblichkeit diesen sozialistischen Schwachsinn 'ihre Politik' genannt ...

und alle haben geglaubt Wunder was das Tolles ist ...



tatsächlich hat die Frau alles Mögliche 'ge-macht' ... vor allem als Ulknudel und Pausenclown etc ...

bloß keine verfassungsgemäße Politik ...



es gibt praktisch kein einziges Politikfeld ... auf dem sie irgend einen Fortschritt erzielt hätte ...

alles ist liegen oder stehen geblieben ... schlechter geworden oder gar verloren gegangen ...



nicht mal in ihren ureigensten Herkunftsbereichen ist Nennenswertes geschehen ...

die Liste ist schier unendlich ...



Ostdeutsche im allgemien und Ostdeutschland im besonderen ...

Frauen und Gleichberechtigung ... Behinderung und Benachteiligung ... Mißbrauch und Mißhandlung ...



Kinder und Jugendliche ... Senioren und Alte ... und alle die sonst besonderer Politik bedürfen ...

LGBTQIA+pipapo ...



Religion und Kirche bzw Christentum und Protestantismus ...

obwohl Evangelische Pfarrerstochter ...



die Wirtschaft gammelt dahin ... die Infrastruktur bricht zusammen ...

die Gesellschaft verliert jeden Zusammenhalt ... keine deutsches geschweige europäisches Bewußtsein ...



die Natur versinkt in den Fluten ... paradoxerweise weil sie austrocknet ...

die Kultur verblödet ... paradoxerweise obwohl die Einzelleistungen immer besser werden ...



Frieden und Freiheit ... Würde und Werte ...

demokratischer Staat und sozialer Staat ...



die verheerenden Folgen von Hartz IV nicht gestoppt geschweige beseitigt ...

keine Einigkeit und keine Gerechtigkeit ...



statt dessen die Ungerechtigkeit regelrecht qua Rechtsstaat institutionalisiert ...

bzw das Recht mißbraucht für 'ihren' Rechtsstaat wie für 'ihre' Politik bzw 'ihre' Diktatur ...



nicht fürs deutsche Volk ... nicht für die Bevölkerung in Deutschland ...

das Flüchtlingsproblem ... eine einzige Tragödie ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats-Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ... Arbeitslosigkeit und Tod ...







