Samstag, 28 August 2021 | 34.240

Die Menschenrechte ... und die SPD ---

Schlagzeilen ... zum Beispiel ... 'Urteil gegen Beate Zschäpe rechtskräftig' ...

ein Musterbeispiel dafür ...



daß Politik / Justiz / Medien ... über Jahrzehnte (!) ... nicht in der Lage sind ...

aktuelle existenzielle Probleme zu akzeptieren /zu be-urteilen / zu managen /zu lösen ...



geschweige mit den Vorgängen und Entwicklungen zukunfts-orientiert Schritt zu halten ...

oder gar Orientierung zu geben / Weichen zu stellen / zu kontrollieren / zu korrigieren ...



*



die SPD ist so blöd wie sie lang ist ...

oder meinetwegen Olaf Scholz lang und breit oder auch hoch und tief ist ...



der Mann ... der nicht in der Lage ist ... (s)eine Partei halbwegs sinnvoll zu führen ...

aber Deutschland führen will ... ??? ...



die MWDs ... Genossen und Genossinnen reicht ja nicht mehr ...

werben mit dem Spruch ...'Soziale Politik für Dich' ...



und das ist nun mal ebenso schwachsinnig wie nicht verfassungsgemäß ...

soweit nicht ganz konkret verfassungswidrig ...



laut Verfassung ist diese unsere Bundesrepublik Deutschland ein demokratischer und sozialer Staat ...

und für die Herstellung dieses Staates müßte endlich mal Politik gemacht werden ...



soziale Politik als solche gibts doch gar nicht ...

sowas zu versprechen ist also hochgradiger Schwachsinn ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Unions Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

die Dalailamaisten / Hinduisten / Shintoisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ...Bildung und Erziehung ... heute mit Johann Wolfgang von Goethe ...

Merkel und Verblödung ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen