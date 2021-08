Freitag, 27 August 2021 | 34.239

Die Menschenrechte und ... der so genannte Sozialstaat

Schlagzeilen ... zum Beispiel 'Merkels heikle Abschiedstour ' ...

welchen Sinn macht diese Reise zu ihrem Freund Wladimir Putin ...



wenn sie nicht wenigstens den Alexej Nawalny mitbringt ... ???

alles nur bis Show ... abgesprochenes / abgekartetes / abgepokertes falsches mieses Spiel ... !!!



*



dieser so genannte Sozialstaat ist … wie er von Frau Merkel betrieben wird …

eine typische sozialistische DDR-Mißgeburt wie der von ihr betriebene so genannte Rechtsstaat …



in unserer Verfassung geht es um (Freiheits)Recht und Menschenrechte …

bei Frau Merkel geht es um (Regierungs)Diktatur und Staatsrechte ...



diese Regierungsgewalt ist so kostbar für die Machthaber …

daß ihnen keine Milliarde zuviel ist … um den Mißbrauch dieser Macht zu vertuschen …



immer mit dem Argument … warum und worüber beschwert Ihr Euch eigentlich …

Euch gehts doch soooo gut … guckt mal wie es anderen geht …



und was Frau Merkel unter Sozialstaat versteht … wird jetzt deutlich bei Corona …

um den Mißbrauch der Macht und der Gewalt zu vertuschen …



wird eine Impfpflicht verordnet und eingeführt im Sinne des Wortes …

von vornherein ungeniert offen offiziell … und heimlich durch sämtliche Türen und Hintertüren ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Alzheimer und Merkel ...







