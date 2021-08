Donnerstag, 26 August 2021 | 34.238

Die Menschenrechte ... Politik als Freizeit

Schlagzeilen ... zum Beispiel ... 'Was Afghanistan lehrt' ...

als ob Politiker ... allgemein ... und Richter ... ganz speziell ... (m/w/d) ...



jemals ...

was aus der Geschichte geschweige der Gegenwart gelernt hätten ...



*



unter dem Rubrum ‘Freizeitpartner’ … sucht eine ‘Frau in den besten Jahren’ ...

einen Partner für … naja eben Freizeit und Reisen … um nicht zu sagen Reisefreiheit etc ...



zum gemeinsam bummeln / quatschen / sich austauschen … über Gott und die Welt …

bei einem Kaffee und oder gutem Essen ...



warum denkt man … diese Anzeige hat Angela Merkel aufgegeben … (?) …

weil auch im Terminkalender von Angela Merkel nichts häufiger auftaucht …



als die Worte ‘sich austauschen’ …

also einfach so rumquatschen und rumgammeln …



‘Reisefreiheit’ …

das einzige was ihr angeblich in der DDR gefehlt hat …



und natürlich die so genannten ‘Arbeits-Essen’ ...

nur mit Gott hats die Pfarrerstochter anscheinend dann doch nicht so ...



was ja einen Sinneswandel nicht ausschließt …

wenn sie demnächst noch mehr Freiheit und Freibier / Freizeit und Freizügigkeit etc hat …



*



das Politische Konzert ...

der ratlose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten und sonstige Anti-Christen ...

das Politische Thema ... Migration / Migrantifa / Migrantalia ...







