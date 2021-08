Mittwoch, 25 August 2021 | 34.237

Die Menschenrechte und ... der Sand ...

Schlagzeilen ... zum Beispiel ... 'Der völlig verunglückte Demokratie-Export' ...

mein Gott ... was für ein grandioser Quatsch ...



kein Mensch weiß hier ... was Demokratie überhaupt ist ...

weil dieses völlig hirnverbrannte Bundesverfassungsgericht ...



sich ebenso hartnäckig wie inzwischen nachhaltig weigert ...

diese Frage halbwegs sinnvoll bzw eben rechtlich-relevant zu erörtern ...



das ist wie wenn ein Schraubenhersteller beklagt ...

daß sei Verkauf von Käsetorten völlig verunglückt ist ... oder so ...



*



'Sand ist eine vielfältig verwend und verwert unbare Substanz ...

also so ähnlich 'Geld' ...



eine größere wenn nicht tragende Rolle spielt er zum Beispiel im Bauwesen ...

man kann aber auch einfach bequem darin am Strand liegen ...



und man kann ihn verstreuen ... im Sommer bei Öl auf der Straße oder im Winter bei Glatteis ...

man kann ihn in das mit dem Geld gebaute Getriebe streuen ...



vor allem aber dem Volk in die Augen ...

so daß das Volk bei offenen Augen nichts mehr sieht ... wie im Koma ...



zu den Dingen die das Volk nicht mehr richtig sieht ...

gehört der so genannte Generationenvertrag ...



der so genannte Generationenvertrag ist sowas Ähnliches wie der so genannte Rechtsstaat ...

bei dem einen wird der Begriff 'Unrecht' ebenso einfach wie ungeniert ersetzt durch das Wort 'Recht'



bei dem anderen der Begriff Vergewaltigung durch den Begriff Vertrag ...

was also vortäuschen soll ... da ginge es mit rechten Dingen zu ...



Generationenvertrag ist also so ähnlich ...

wie wenn bei einer Vergewaltigung von 'einvernehmlichem Sex' gesprochen wird ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Handel und Wandel ... Hände und Wände ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen