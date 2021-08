Dienstag, 24 August 2021 | 34.236

Die Menschenrechte und ... die Nachbarn ...

Schlagzeilen ...

zum Beispiel ... 'Merkel warnt Putin' ...



da wird so richtig deutlich ... was Frau Merkel meint ...

wenn sie sagt ... 'Politik (ist ein Spiel und) muß Spaß machen' ...



*



bekanntlich kann der Frömmste nicht in Frieden leben ...

wenn es dem bösen Nachbarn (m/w/d) nicht gefällt ...



das ist gewissermaßen en detail ...

en gros heißt das ...



das frömmste Volk kann nicht in Frieden leben ...

wenn es der bösen Bundeskanzlerin (m/w/d) nicht gefällt ...



das ist so ... ist aber nicht das Problem ...

das Problem ist ... daß das Volk sich nicht dagegen wehren kann ...



das ist gewissermaßen Naturgesetz ... läßt sich also nicht ändern geschweige beseitigen ...

und sollte man eben auch nicht ...



an Naturgesetze sollte man sich gewöhnen und mit ihnen leben ...

bzw dazu man muß (!) sie kultivieren ... um sie sinnvoll nutzen zu können ...



was natürlich ... also auch wieder naturgesetzlich ... schwierig ist ...

wenn die Kulturstaatsministerin auch so'ne Hyäne ist wie die Kriegsstaatspräsidentin ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ...Frauen und Gleichberechtigung ... Männer und ... naja ...







