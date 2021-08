Samstag, 21 August 2021 | 33.233

Die Menschenrechte und ... die Coronapandemie

jetzt kommen verstärkt Vorschläge zu dem Thema ...

die Coronapandemie als Chance zu nutzen ... für Gott-weiß-was ...



das gehört wieder in das Kapitel ...

'Geisteskranke aller Länder vereinigt Euch' ...



wir haben seit dem 23. Mai 1949 eine Verfassung ...

die genau dafür genutzt werden sollte ...



was bekanntlich nicht stattfand ...

die Pandemie ist gewissermaßen die Agonie / der Todeskampf unserer Verfassung ...



der Kampf / das Kämpfen des Körpers (!) mit dem nicht mehr aufzuhaltenden Sterben ...

und ausgerechnet darin soll jetzt eine Chance für die Zukunft stecken ...



das kann konsequenterweise nichts anderes sein ...

als die Agonie / der Todeskampf des Geistes !!!



*



Die Politische Ausstellung ...

Rosenhang Museum Weilburg an der Lahn ...



Jahresausstellung 2021 der Künstlerkolonie Weilburg ...

noch bis Sonntag29 August 2021 ...



teilnehmende Künstlerinnen und Künstler ...

unter anderen ...



Skulptur ...

Caroline Schmid ... Hilde Vitt ...



Malerei ...

Judika Dragässer ... Christine Fries ...



Photographie ...

Margit Bach ... Thomas Grimberg ...



www.kuenstlerkolonie-weilburg.de ...

www.rosenhangmuseum.de



*



das Afrika Nachbarschaftliche Unions Europa ...

bei wenig wirklich nachbarschaftlichen Beziehungen ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

Dalailamaisten / Hinduisten / Shintoisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ...

Bildung und Erziehung ... ohne Bildung völlig hirnverbrannte Merkel'sche Politik ...







