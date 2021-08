Freitag, 20 August 2021 | 33.232

Die Menschenrechte und ...

- die Konferenz zur Zukunft Europas ...

angeblich eine Gelegenheit für 'die Menschen Europas' ...

sich über ihre Vorstellungen und Wünsche in Europa auszutauschen ...



in Europaweiten Veranstaltungen ... Bürgerforen ... Debatten ... etc ...

also so'ne Art Beschäftigungstherapie und Ablenkungsmanöver für Leute die drauf reinfallen ...



mit solchen Konferenzen verhält es sich wie mit berüchtigten Arbeitskreisen ...

bzw der Maxime ... 'wenn man nicht mehr weiter weiß gründet man'n Arbeitskreis' ...



vielleicht könnte man auch sagen ...

wie verdeckt man Dekadenz ? ... am besten mit 'ner Konferenz ... oder so ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Alzheimer und globale Wahnsinn ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen