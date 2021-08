Mittwoch, 18 August 2021 | 33.230

Die Menschenrechte und ... die Naturkatastrophen

beim letzten SUV-Unfall mit Toten und Verletzten ... Schäden und Verlusten ...

war es noch so ...



daß monatelang danach gefragt und geforscht wurde ...

wie konnte das passieren (?) ...



wen trifft die Schuld ... wer trägt die Verantwortung ...

wer ist verpflichtet ... Schäden zu ersetzen ... für Verluste zu entschädigen ...



was geschieht im Hinblick auf Unersetzliches ...

was muß alles geschehen im Hinblick auf den Umgang mit den Betroffenen ...



und immer wieder diese ebenso spannende wie groteske Frage ...

was lernen wir ... also die Nicht-Betroffenen ... daraus für die Zukunft ... (???) ...



diese Überlegungen sind offensichtlich in einem Wandel begriffen ...

denn Frau Merkel ...



deren Politikstil nicht nur den Vergleich mit dem SUV aushält ...

sondern eher schon an die Fahrt mit einem Panzer erinnert ...



mit der praktisch unmittelbaren Folge der Verwüstung unserer Umwelt ...

sagt einfach ... das ist eine Naturkatastrophe ... und geht ihres Weges ...



mit anderen Worten ... es ist damit zu rechnen ...

daß konsequenterweise auch der nächste SUV-Unfall in diese Kategorie eingestuft wird ...



und der Fahrer also nicht zur Rechenschaft gezogen wird ...

es sei denn es heißt wieder ... quod licet Jovi non licet bovi ...



