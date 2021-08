Montag, 16 August 2021 | 33.228

Die Menschenrechte und ... der Rechtsspaß

Spiele … sagt wiederum Dirk Rossmann …

trainieren unser Gehirn und unsere soziale Kompetenz …



auch diese Erkenntnis ist offensichtlich spurlos an Frau Merkel vorbeigeflossen ...

denn je mehr und je länger sie spielt … desto verbissener und verbitterter …



schwimmt sie umher wie im Meer ihrer Unkenntnis und Inkompetenz …

ihrer Arroganz und Ignoranz …



aber auch hier ist was fürs Volk dabei … wird das Volk abgelenkt …

und alles dafür getan ... daß das Volk bloß nicht auch noch denkt ...



da erfinden die einschlägig Interessierten den Lesespaß …

der für die nötige Begeisterung für das Lesen sorgen soll ...



da engagieren sich sogenannte Leselernhelfer für mehr Lesekompetenz ...

analog und vor allem digital … wegen des Abstandsgebots ...



denn das Wichtigste ist nicht … daß die Kinder lesen lernen …

sondern daß sie frühzeitig lernen … sich an die Maßgaben der Regierung zu halten ...



daß sie rechtzeitig lernen … den aufkeimenden Frust über diese hirnverbrannte Politik …

zu kompensieren mit Spaß … Lesespaß … Spielspaß und Spaß am Spaß bzw an der Freud’ ...



Politiklernhelfer haben da keine Chance ...

nicht mal wenigstens pro forma ein Recht ... geschweige Würde ... oder gar Liebe ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats-Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ... Arbeitslosigkeit und Tod ...







