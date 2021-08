Sonntag, 15 August 2021 | 32.227

Die Menschen-rechte und ... Frau Merkels Spiel-regeln

Frau Merkel macht also ihr Spiel … mit Ihresgleichen

aber praktisch alle (!!!) außer Frau Merkel und ihre Gegenspieler selbst sind ja die Zuschauer ...



es ist ungefähr so wie Steffi Graf in Wimbledon …

Eine spielt … und die ganze Welt schaut zu …



und auch zu denen sagt Frau Merkel … ‘nun spielt mal schön’

so wie ein Bundespräsident mal zur Bundeswehr sagte … ‘nun siegt mal schön’ ...



und dann kommt natürlich auch noch ‘das müssen wir gemeinsam machen’ …

denn 'nur das WIR gewinnt’ …



und Dirk Rossmann sagt dazu dann noch ‘Spiele tun uns gut’ …

das sagt er natürlich deshalb … weil er diese Spiele verkauft ...



oder ‘Spiele sind für alle ein Gewinn’ …

was verkaufspsychologisch verdecken soll … daß sie vor allem für ihn ein Gewinn sind ...



was wiederum zeigt … wie das Volk …

von allen Seiten und in jeder Richtung hinters Licht geführt wird ...



das Volk sitzt in der Falle …

das Spiel mit der Dame ist de facto ein Spiel in der Mühle ...



*



Die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions-Europa ...



Deutsche Bürger und --- Welten Bürger ...

das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt / Luftfahrt / Raumfahrt ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen