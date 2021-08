Freitag, 13 August 2021 | 32.225

Die Menschenrechte und ... Freitag der 13.

- Glaube und Aberglaube ...

Demenz ist schlimm ... das hat sich inzwischen herumgesprochen ...

dieser schleichende Prozeß ... daß sich jemand nicht mehr so richtig erinnern kann ...



nach landläufiger Ansicht eine Krankheit ... die vor allem das Umfeld schwer belastet ...

wie man gerade auch an einigen prominenten Beispielen sehen kann ...



wie Angela Merkel ... bei der es sich möglicherweise um eine Sonderform handelt ...

denn man weiß nie ...



ob sie sich an etwas nicht mehr erinnern kann ...

oder ob sie es gar nicht erst zur Kenntnis genommen hat ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Corona und Intensivstation ...







