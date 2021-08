Donnerstag, 12 August 2021 | 32.224

Die Menschenrechte und ... der Tag als der Regen kam

und halb Deutschland in Wasser und Schlamm versank ...

bzw schlimmer noch einfach weggespült wurde ...



wir wissen doch schon ... alles hängt mit allem zusammen ...

in unserer Umgebung ... in unerer Welt ... in unserem Universum ...



und ... wie war das noch ... wer zu spät kommt den bestraft das Leben ...

wie gesagt ... das Leben ... also nicht etwa die Natur ...



objektiv kann kein Zweifel daran besteht ...

daß ein Zusammenhang besteht zwischen den Regenfällen bei uns ... und ...



dem Abholzen der Regenwälder ... der Förderung des Öls in Afrika ...

der Jagd nach Rohstoffen überall in der Welt und bald im Weltraum ...



der Vernichtung nicht nur der Natur ... Pflanzen und Tiere ...

nicht nur der letzten indigenen Völker ... sondern der Menschheit an sich ...



*



das Politische Konzert ...

der Ratlose Europäische Rat ...



die Deutsche und ... die Juden und Semisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Migration / Migrantifa / Migrantalia ...







