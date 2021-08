Mittwoch, 11 August 2021 | 32.223

Die Menschenrechte und ... die Aufführungsrechte

Gerichtsurteile werden bekanntlich immer 'IM Namen des Volkes beschlossen und verkündet ...

das ist so ein Relikt aus der Zeit als der Kaiser noch herrschte ... oder so ...



das ist ein Musterbeispiel dafür ...

wie das Volk von den gewaltengeteilten Staatsorganen verarscht und beschissen wird ...



inzwischen 'herrscht' im demokratischen Staat bekanntlich das Volk selbst ...

es käme also darauf an ...



daß vor allem auch die Rechtsprechung endlich 'im Interesse' des Volkes erfolgt ...

davon ist aber speziell das Bundesverfassungsgericht weit entfernt ...



*



das DSO wird 75 !! das Deutsche Symphonie Orchester ...

in der Nachfolge des Radio Symphonie Orchesters und des RIAS Symphonie Orchesters ...



sicher nur eins von vielen und allen möglichen Jubiläen ...

aber es geht ums Innehalten und Bewußt-Werden ... um Inspiration und Bewußt-Sein ...



es mehren sich jetzt zunehmend Stimmen ...

welche ganz neuen Anregungen Erfahrungen Impulse Inspirationen diese Coronazeit gebracht hat ...



der Tag ist also absehbar ... wann es ganz konkret heißt ...

mein Gott ... was hätten wir denn nur ohne Corona gemacht ...(???)



Corona hat uns den Fortschritt gebracht ...

ohne Corona wären wir in unsrer hinterwäldlerischen Provinz regelrecht versauert ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Handel und Wandel ... Seidenstraße und Verkehr ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen