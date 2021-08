Sonntag, 08 August 2021 | 31.220

Die Menschenrechte und ... die 'political correctness'

es ist bekanntlich so ... daß die so genannten verantwortlichen Politiker unterscheiden ...

zwischen ihrer so genannten Politik und der so genannten 'political correctness' ...



wer hätte gedacht ... daß dieses Thema auch noch zu einer besonderen Variante taugt ...

dem so genannten 'Gendersprech' ... im Verhältnis zur so genannten 'Gleichberechtigung' ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Europa ...



Deutsche Bürger und ... Welten Bürger ...

das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt / Luftfahrt / Raumfahrt ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen