Die Menschenrechte und ... die Mordanschläge

der Journalist Peter de Vries ist Opfer eines Anschlags geworden ...

und das wird von den Pressebanden den Drogenbanden zugerechnet ...



wen die Pressebande alles so in die Hölle schickt ...

oder ebenso ungerechtfertigt wie sinnlos in den Himmel hebt ...



davon ist natürlich nie die Rede ...

das wäre ja schädlich fürs Geschäft ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

die Dalailamaisten ... die Hinduisten ... die Shintoisten ...



das Po-litische Thema ...

Bildung und Erziehung ...







