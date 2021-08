Freitag, 06 August 2021 | 31.218

Die Menschenrechte und ... die Würde und die Seiten ...

wie alles hat auch die Menschenwürde zwei Seiten …

und zwar nicht einfach so links und rechts oder oben und unten und so …



sondern das geht es einerseits darum … die Würde anderer Menschen zu wahren ......

andererseits aber auch die eigene Würde …



bzw wer die die Würde anderer verletzt …

handelt ja schließlich auch selbst unter seiner eigenen Würde ...



das heißt unter der Würde eines halbwegs erwaqchsenen wenn nicht gebildeten Menschen …

was unter Umständen schwer zu managen ist … das sieht man ja an Angela Merkel ...



mit anderen Worten … man müßte sich doch im gegebenen Fall

selbst an den Kopf greifen und sich fragfen …



ob man bei dem was man tut … noch alle Tassen im Schrank hat …

bzw ob das mit der eigenen Wrde noch vereinbar ist …



alles was es so gibt … läßt sich ge-brauchen und auch miß-brauchen …

läßt sich be-handeln und auch miß-handeln …



dazwischen liegt ein feiner Grat …

den auszubalancieren eine Herausforderung … ein anspruchsvoller Lebenszweck sein könnte ...



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Corona und Intensivstation ...







