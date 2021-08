Donnerstag, 05 August 2021 | 31.217

Die Menschenrechte und ... die Politik ...

die beste Zeit ...

mit einer modernen menschengerechten Politik zu beginnen ...



war zweifellos am 23. Mai 1949 ... in Bonn und natürlich Karlsruhe ...

da hatte man aber anscheinend vermeintlich Wichtigeres zu tun ...



die nächste 'beste Zeit' ist jetzt und hier ... heute und vor Ort ...

in Berlin und immer noch Karlsruhe ... Donnerstag 05 August 2021 ...



*



das Politische Konzert ...

der ratlose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Migration / Migrantifa / Migrantalia ...







