Mittwoch, 04 August 2021 | 31.216

Die Menschenrechte und ... 'quod licet Jovi .. '

wenn Wolfgang Schäuble konkret frauenfeindliche Anmerkungen macht ...

wird das von den Medien als rhetorische Großtat verbreitet ...



zum Beispiel ... 'wem es in in der Küche zu heiß ist ...

der hat als Koch bzw Köchin dort nichts verloren und nichts zu suchen' ...



wenn eine Frau sich ums Kanzleramt bewirbt ...

und erkennen läßt ... daß sie damit einige Schwierigkeiten hat ...



wenn Katja Kurkard so nebenbei ganz unbefangen Anmerkungen macht ...

die wenn man Böses will ... als politically not ganz correct betrachtet werden können ...



regen sich dieselben Medien wochenlang drüber auf ...

und schmücken das immer wieder mit neuen Details aus ...



*



