Die Menschenrechte und ... der Regenbogen ...

wir wissen schon ... Berlin ist schwul ... und das ist auch gut so ...

man muß nicht nur geboren sein ... man muß es auch beweisen können ...



es ist zwar ganz natürlich bzw also Naturgesetz ... daß jemand schwul ist ...

aber so richtig gilt das erst ... wenn der Rechtsstaat auch ein Recht dazu vergeben hat ...



und das muß natürlich auch nach außen erkennbar gemacht werden ...

jeder Polizist und jeder Soldat trägt inzwischen sein Namensschild auf dem Revers ...



und deshalb wird demnächst der Reichstag erneut verhüllt ...

als ein riesiges Regenbogenzeichen für mehr Vielfalt und weniger Homophobie ...



der grandiose Irrtum ... der in diesem Bemühen steckt ...

ist dieser Irrglaube ... wenn jeder für sich selbst sorgt ist allen geholfen ...



oder ... gemesssen am Beispiel 'der Klügere gibt nach ...

und er gibt so lange nach bis er der Dümmere ist' ... :



Vielfalt ist wichtig ...

und es wird so lange vervielfältigt .. bsi der Zusammenhalt verloren geht ...



Albert Einstein hat bekanntlich herausgefunden ...

daß das Universum unendlich ist ... weil es sich nach wie vor ständig erweitert ...



aber er hat stets Wert darauf gelegt ...

daß das genau so für die menschliche Dummheit gilt ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ... Portugal / Slowenien / Frankreich ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ... Arbeitslosigkeit und Tod ...







