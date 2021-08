Sonntag, 01 August 2021 | 30.213

Die Menschenrechte ... und die GIZ ...

die GIZ ... also die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit ...

ist eine deutsche Bundesunternehmen ...



das wie die Frau Bundeskanzlerin immer im Dienst ist ...

also ich meine weltweit tätig ist ...



die GIZ unterstützt die Bundeskanzlerin ...

nach eigener Darstellung ... also angeblich ...



in ihrer internationalen Zusammenarbeit für nachhaltige Entwicklung ...

sowie in der internationalen Zusammenarbeit für Bildung ...



die GIZ trägt dabei dazu bei ...

daß die Menschen und Gesellschaften anderer Länder ...



eigene Perspektiven entwickeln ...

und ihre Arbeits und Lebens Bedingungen nachhaltig verbessern ...



und das stimmt natürlich alles so wieder nicht ...

und vor allem hilft es nicht wirklich weiter ...



das liegt vor allem daran daß die GIZ selbst bzw für sich eben keine eigenen Perspektiven entwickelt

sondern treu und brav den Unsinn unterstützt ... den die Kanzlerin in ihrem Interesse vorgibt ...



so wie die anderen Bundesunternehmen das eben auch machen ...

zum Beispiel die Bundesbank ...



die Bundesunternehmen sind genau wie die Kanzlerin selbst auch ...

an den Verfassungsauftrag gebunden ... den Nutzen des deutschen Volkes zu mehren ...



dazu müßte man aber erstmal das deutsche Volk selbst in die Lage versetzen ...

eigene Perspektiven entwickeln ... und seine Arbeits und Lebens Bedingungen verbessern zu können ...



darüber sind wir aber längst hinaus ...

das deutsche Volk kämpft aktuell um seine Substanz ... ums Überleben ...



was soll also der Quatsch ... den die GIZ da erzählt ???

das ist genau so kriminell und geisteskrank wie die Frau Kanzlerin auch ...



