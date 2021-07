Samstag, 31 Juli 2021 | 30.212

Die Menschenrechte und ... die Gewaltenteilung

Naturgesetz ist ... daß alles zwei Seiten hat ...

zum Beispiel eine gutwillige und eine kriminelle ...



woraus folgt ... daß man alles ge-brauchen aber auch miß-brauchen kann ...

bzw entsprechend be-handeln aber auch miß-handeln kann ...



ein Musterbeispiel dafür ist die so genannte Gewaltenteilung ...

mit der dem Volk vorgegaukelt wird daß im Staat doch alles mit rechten Dingen zugeht ...



in Wirklichkeit verhält sich das mit der Gewaltenteilung so ...

wie wenn ein Mann eine Frau erst zu einem Candle-light-Dinner mit Champagne einlädt ...



sicherheitshalber dann noch zu einem After-Dinner-Drink an der Bar ...

und die ganze Zeit aber an nichts anderes denkt als wie er sie anschließend vergewaltigen kann ...



um diesen Vorgang irgend wie zu legalisieren ... wurde die Ehe erfunden ...

und bezogen auf das Volk ... der Rechtsstaat ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten Brahmanisten Dalailamaisten Hinduisten Shintoisten ...

und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Bildung und Erziehung ... Angela Merkel und Alzheimer ...

Verblödung und Verwahrlosung ... Demenz und Schwachsinn ... hirnverbrannt und tabula rasa ...







