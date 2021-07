Mittwoch, 28 Juli 2021 | 30.209

Die Menschenrechte und ... die Diktatur ...

die Menschenrechte haben bekanntlich das ihre Grenze ...

wo jemand 'basta' sagt ... wie Gerhard Schröder zu sagen pflegte ...



Helmut Kohl pflegte zu sagen ...

ich mach das dann doch lieber so weiter wie ich das bisher gemacht habe ...



und Angela Merkel versucht es bekanntlich immer wieder und immer weiter mit dem Spruch ...

mit diesem Totschlags-Argument ... 'das müssen wir gemeinsam machen' ...



eine weitere Variante dieses Verhaltens ist der so genannte 'Berliner Prozeß' ...

bei dem sich unter Führung der DDR-Rechtsstaatlerin Angela Merkel ...



die so genannten Westbalkanstaaten um regionale Kooperation bemühen....

untereinander / übereinander / miteinander ...



und soweit es geht vielleicht doch lieber ohne einander ...

oder gar gegeneinander ...



Albanien ... Bosnien bzw Herzegowina ... das Kosovo ...

Mazedonien (Nord) ... Montenegro ... Serbien ...



das ist also so ne Art Kindergarten der Doktatur ...

und wir wissen ... wie das gekocht wird ...



das heißt ja nicht ... daß das nicht irgend wie auch schmackhaft istoder gar schmeckt ...

hat aber mit der Haute Cuisine der Demokratie nichts zu tun ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Handel und Wandel ... Waffen und Tod ...







