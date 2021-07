Dienstag, 27 Juli 2021 | 30.208

Die Menschenrechte und ... ??? ...

die wichtigste Voraussetzung für Menschen-Rechte sind natürlich Menschen ...

theoretisch gibt es also beides ... Menschen 'mit' Rechten und Menschen 'ohne' Rechte ...



wir haben zur Zeit zwei Sorten Recht ... das Naturrecht und den so genannten Rechtsstaat ...

tendenziell aber soweit nicht bereits de facto keine Menschen mehr ...



weil das was zur Zeit noch als so genannte Menschen hier rumläuft / vegetiert / existiert ...

überwiegend nur noch gerade so über dem Niveau dressierter Affen list ...



so sagt zum Beispiel Carmen Kurz-Ketterer ...

die Vorsitzende des Arbeitgeber/Arbeitnehmer bzw Unternehmer und Berufs Verbandes Private Pflege ...



''Der Pflege fehlt es nicht an Menschlichkeit ...

sondern an Menschen' ... sic ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

in Nord / Ost / Süd ... im Westen Nichts ... zumindest nichts Neues ...



das Po-litische Thema ... Frauen und Gebärfreudig ...

Angela Merkel und Tötungsfreudig / Vernichtungsfreudig / Beseitigungsfreudig ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen