Montag, 26 Juli 2021 | 30.207

Die Menschenrechte und ... die Demokratie ...

auch mit der Demokratie ist es so wie mit dem Spruch ...

der Klügere gibt nach so lange bis er der Dumme ist ...



Demokratie heißt bekanntlich ... das Volk herrscht ... selbst ...

also nicht irgend eine Art oder Form von Diktatur ...



irgend jemand hat dann mal behauptet ... das funktioniert aber nur ...

wenn das Volk diese Herrschaftsgewalt abgibt bzw auf so genannte Organe überträgt ...



und damit das auch ordentlich läuft ... wird da eine so genannte Gewalten-teilung eingezogen ...

damit die sich dann gegenseitig bzw untereinander koordinieren / kontrollieren / korrigieren ...



de facto hat das Volk aber nicht nur die Gewalt abgegeben ...

sondern vor allem auch jedwede Übersicht und Kontrolle über das Geschehen ...



mit dem Ergebnis ... daß das Volk nicht mal merkt ...

wie es nach Art der Salamitaktik in der Diktatur versinkt ...



