Sonntag, 25 Juli 2021 | 29.206

Die Menschenrechte und ... die Diversität

Berlin ist schon ziemlich bunt ...

trotzdem wird von den 'üblichen Verdächtigen' ständig dazu aufgerufen ...



die Stadt / das Land / den Staat ... noch bunter zu machen ...

als gäbe es eine Art Steigerung oder gar Vollkommenheit in der Buntheit ...



das ist im Kern immer wieder die Geschichte von wegen ... 'der Klügere gibt nach ...

und er gibt so lange nach bis er der Dümmere ist ...'



das Problem ist nicht ... wie bunt die Stadt in ihren entsprechenden Teilen ist ...

sondern wer managt / regiert / führt das Ganze ... das mehr ist als die Summe seiner Teile ???



und da ist es eben so ... es gibt ... wie soll ich sagen ... 'Mitbürger' ...

die können was / wissen was / sehen was ... etc etc ...



und sagen auch ... okay wie machen das ...

und dann kommen die Bunten ... um es der Einfachheit halber mal so zu sagen ...



also die Einseitigen / Einfältigen / Eindimensionalen etc etc ...

und sagen ... 'wir können das auch'...



und es sei eine Frage der 'Gerechtigkeit' / der Gleich-berechtigung / der Gleichbehandlung etc etc ...

daß sie auch gelassen werden ...



und obwohl objektiv völlig klar ist und kein Zweifel daran bestehen kann ...

daß das nicht (!) funktionieren kann ...



geben die Wissenden so lange nach ...

bis der Laden zusammenbricht ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Europa ...



die Deutschen und ... andere Weltbürger ...

das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt Luftfahrt Raumfahrt ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen