Samstag, 24 Juli 2021 | 29.205

Die Menschenrechte und ... die so genannten Freiwilligen

die so genannten 'Freiwilligen' sind die neueste Variante ...

im systematischen Mißbrauch ...



der Armen und Schwachen ... der Willigen und Gläubigen ...

durch die Mächtigen und Reichen ... die Starken und die mit dem Herrschaftswissen ...



wie Richard von und zu Weizsäcker schon sagte ... an die Adresse des Volkes ...

man kann in dieser Welt nur weiterleben ... wenn man zutiefst glaubt ...



liebe Dich selbst ... dann ist es egal mit wem Du verheiratet bist ---

glaube an Dich selbst ... dann ist es egal ... wer welche Politik macht ...



seit Menschengedenken werden die Menschen die für einen Glauben empfänglich sind ...

von Scharlatanen mißbraucht ... im Interesse anderer ihre eigenen Interessen zu verleugnen ...



neuerdings werden so genannte 'Freiwillige' dafür mißbraucht ...

das zu erledigen was eigentlich Aufgabe der Regierung bzw Führung ist ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Europa ...



die Deutschen und ...

die Buddhisten Brahmanisten Dalailamaisten Hinduisten Shintoisten ...



das Po-litische Thema ... Bildung und Erziehung ...

Angela Merkel und Alzheimer ... Verblödung und Demenz ... Hirnverbrannt und Schwachsinn ...







