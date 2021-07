Freitag, 23 Juli 2021 | 29.204

Die Menschenrechte und ... der Mißbrauch ...

nicht nur der Rechte und des Rechts ...

sondern vor allem auch der Menschen und der Menschheit ...



wenn ein Tier ein anderes Tier frißt ... unter Umständen sogar einen Menschen ...

kann man sagen ... das ist die Natur ...



wenn ein Mann eine Frau vergewaltigt ... könnte man auch sagen ... naja das ist eben die Natur ...

aber man kann es eben nicht so stehen lassen ...



und genau das ist die Tragik des Menschen ... daß er es eben doch nicht nur so stehen läßt ...

sondern mit allen Feinheiten des römischen und germanischen Rechts ...



auch noch ausschmückt und differenziert und variiert ...

nicht nur den Verstand an der Garderobe abgibt ...



sondern freiwillig auch noch seine ganze Intelligenz abgibt ...

und das ganze Geschehen einer künstlichen Intelligenz ersetz ...



und was da rauskommt und wie das weitergeht ...

das sehen wir an der so genannten Demokratie ...



alle Gewalt geht vom Volke aus ...

aber augeübt wird sie durch 'besondere Organe' ...



*



der Politische Lifestyle ...

der Rat-lose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Islamisten und andere Anti-Semisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Angela Merkel und Krankheit und Tod ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen