Dienstag, 20 Juli 2021 | 29.201

Die Menschen-Rechte ... und die Interessen der Menschheit

zu dem Thema Heuchelei und Scheinheiligkeit ... Täuschung und Betrug ...

Kriminalität und Verbrechen an der Menschheit etc gehört ...



je mehr immer mehr einzelnen Menschen so genannte Rechte zugestanden werden ...

desto mehr werden die Interessen und Bedürfnisse aller Menschen bzw der Mensch-heit vernachlässigt



das gehölrt auch wieder zum Thema ...

das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile ...



das nachgeradezu Unglaubliche an dieser 'Geschichte' ...

das heißt praktisch also an der ganzen Geschichte ist ...



daß das Geschehen von einer Handvoll völlig ungebildeter und unfähiger Potentaten bestimmt wird

und der gesamte mehr oder weniger gebildete und zu Spitzenleistungen fähige Rest der Menschheit



nicht in der Lage ist ... sich dagegen zu wehren ...

und sich eher selbst kastriert bzw in den Schwanz beißt als ...



wie sagt das Volk (?) ...

das beißt die Maus keinen Faden ab ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gebärungsfähig ... Angela Merkel und Tötungsfähig ...







